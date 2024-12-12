Индексы США в основном выросли, Nasdaq впервые закрылся выше 20000 пунктов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с октябрьскими 2,6%.

Консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных MarketWatch и Trading Economics, также предполагали ускорение инфляции в США в ноябре до 2,7%.

Рыночная стоимость GameStop повысилась на 7,6% по итогам торгов. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники неожиданно для аналитиков вернулся к прибыли в третьем финансовом квартале, несмотря на сокращение выручки.

GE Vernova, выделенная из General Electric Co. ранее в этом году, подтвердила ожидания относительно размера выручки по итогам 2024 года и повысила долгосрочный прогноз. Капитализация поставщика решений для энергетики выросла на 5%.

Котировки бумаг Broadcom подскочили на 6,6% после сообщения The Information о том, что Apple Inc. работает с этой компанией над серверным ИИ-чипом. Бумаги Apple подешевели на 0,5%.

Цена акций General Motors понизилась на 1,3% после новостей о планах компании прекратить разработку роботакси в рамках убыточного подразделения Cruise.

Капитализация канадской Bausch + Lomb Corp. упала на 12,1%. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что инвесткомпания Blackstone может отказаться от участия в покупке этого производителя контактных линз.

Сеть универмагов Macy's Inc. сократила рыночную стоимость на 0,8%. Чистая прибыль компании в минувшем финквартале снизилась на 30%, выручка - на 3%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,22% и составил 44148,56 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,82% - до 6084,19 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,77% и составил 20034,89 пункта.