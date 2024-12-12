Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг корректируется вверх на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $73,7 за баррель), в то время как сдерживающим фактором выступают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ из-за ускорения инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8%, лидируют в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+2,3%), "МТС" (+2,1%) и "префы" "Мечела" (+2,1%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2533,39 пункта (+0,8%), индекс РТС - 772,8 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 декабря, составляет 103,2707 руб. (+3,2383 рубля).

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали ускорение инфляции в РФ, что подогрело ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в России в ноябре 2024 года составила 1,43% после 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре. Инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий аналитиков – консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,35%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября.

Президент РФ Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли страны, сообщил накануне министр энергетики Сергей Цивилев по итогам совещания президента с правительством. Вторым вопросом обсуждалась программа социально-экономического развития Кузбасса, ее продление до 2030 года. Она также будет в кратчайшие сроки доработана и утверждена, отметил министр.

Подорожали утром также акции ГК "Самолет" (+2%), "Газпром нефти" (+1,9%), ВТБ (+1,3%), "Магнита" (+1,3%), ОК "Русал" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +1,1% "префы"), "Татнефти" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпрома" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "НЛМК" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,4%).

Подешевели расписки OZON (-0,2%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг может достичь отметки 2550 пунктов. Локальная ситуация по большинству бумаг указывает на продолжение роста рынка. Наибольшие опасения вызывают акции "ЛУКОЙЛа": понедельник, 16 декабря - последний день для покупки акций для получения дивидендов за 9 месяцев. Как показывает опыт предыдущей "отсечки" в мае, инвесторы могут начать закрывать позиции, не желая получать дивиденды. Это, как минимум, может замедлить восстановление рынка, считает аналитик.

Также ожидается рост акций "Мечела" на новостях, что президент РФ поручил правительству разработать меры поддержки компаний угольной отрасли, отметил Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что с начала года потребительские цены в России повысились на 8,88% - таким образом, инфляция уже превысила прогноз Банка России по инфляции на конец 2024 года на уровне 8,0-8,5%. После ослабления рубля за период с 3 по 9 декабря значительно выросли цены на импортные товары, в особенности на технику.

Тем не менее, эксперты "Цифра брокер" полагают, что на ближайшем заседании Банк России либо оставит ключевую ставку неизменной, либо повысит ее на 1 п.п., принимая во внимание сезонность ряда проинфляционных факторов и замедление потребительского кредитования, и ослабление рубля, которое провоцирует рост потребительских цен, но которое мало зависит от уровня ставки в текущих условиях.

Котировки нефти Brent превысили $73 за баррель на фоне новостей о том, что США пересмотрели свой прогноз по избыточному предложению нефти в следующем году и теперь ожидают небольшого дефицита на рынке нефти в размере 100 тыс. баррелей в сутки. Однако прогноз США противоречит прогнозу Международного энергетического агентства, которое в прошлом месяце спрогнозировало профицит в 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, несмотря на решение ОПЕК+ отложить увеличение поставок нефти на три месяца, отмечают аналитики "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые площадки

В США накануне просел индекс Dow Jones (-0,2%), но выросли индексы акций S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,8%), причем второй впервые завершил сессию выше отметки 20000 пунктов. Инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с октябрьскими 2,6%. Консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных MarketWatch и Trading Economics, также предполагали ускорение инфляции в США в ноябре до 2,7%.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский KOSPI вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2-0,3%).

Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершается в четверг.

Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз роста ВВП КНР в 2024 году на уровне 4,8%, в следующем году - 4,5%. Инфляция в этом году, как ожидается, составит 0,3% (в сентябре предполагалось 0,5%), в следующем году - 0,9% (1,2%).

Согласно новому прогнозу АБР, экономика Южной Кореи в 2024 году увеличится на 2,2%, в то время как ранее ожидался подъем на 2,5%. Оценка роста в 2025 году ухудшена до 2% с 2,3%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены сохраняют оптимистичный настрой после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $73,65 за баррель (+0,2% и +1,8% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $70,33 за баррель (+0,1% и +2,5% в среду).

В среду нефтяной рынок вырос на сообщениях СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,42 млн баррелей. Между тем, товарные запасы бензина выросли на 5,09 млн баррелей, дистиллятов - на 3,24 млн баррелей.

ОПЕК в среду четвертый раз подряд понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 году - теперь сразу на 210 тыс. баррелей в сутки - до 1,61 млн б/с, оценка роста на 2025 год ухудшена на 90 тыс. б/с, до 1,45 млн б/с. Как говорится в ежемесячном отчете организации, теперь ожидается, что в нынешнем году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с, а в 2025 году - 105,27 млн б/с.

В четверг Международное энергетическое агентство также обнародует ежемесячный прогноз для нефтяного рынка.