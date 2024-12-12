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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:18

ЦБ предложит акционерам резидентов САР способ запрашивать дивиденды

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры международных компаний (МК - резиденты российских специальных административных районов, САР), не получившие дивиденды на хранящиеся в иностранной инфраструктуре акции, смогут обратиться за ними непосредственно в компанию - это устанавливает проект указания Банка России.

Регулятор опубликовал для общественного обсуждения проект указания о выплате дивидендов МК на акции, права на которые учитываются на счетах иностранных номинальных держателей, регистраторов и счетах депозитарных программ. Проектируемые правила касаются ситуаций, когда дивиденды не дошли до акционеров из-за санкций в отношении них самих, МК, либо в отношении участников иностранной учетной инфраструктуры.

В таком случае, согласно проекту, акционеры смогут в течение 60 дней с момента раскрытия МК информации об исполнении обязанности по выплате дивидендов обратиться к ней с заявлением об осуществлении выплат. В этом заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать лицо, а также указание на то, должен ли использоваться при выплате счет типа "С" или нет.

В частности, к заявлению акционер должен будет приложить "доступные в сложившихся обстоятельствах документы" об иностранных организациях, которые осуществляют учет ценных бумаг МК. Также держатель бумаг должен будет предоставить документы, подтверждающие количество принадлежавших ему акций компании-резидента САР, и сведения, необходимые для удержания налога.

МК в течение 30 рабочих дней должна будет принять решение. Отказать в выплате она сможет в двух случаях: при возникновении у нее обоснованных сомнений в полноте или достоверности представленных документов, а также если сумма запрошенных средств окажется больше той, которая предназначалась для выплат по соответствующим ценным бумагам.

САР ЦБ РФ Банк России
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