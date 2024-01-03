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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Президент РФ признал выход тремя резидентами САР из иностранных реестров юрлиц

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому три редомицилировавшиеся в российские специальные административные районы (САР) компании признаны исполнившими обязанность по исключению из реестра юрлиц в странах своей бывшей "прописки", несмотря на отказы им иностранных структур в этом действии.

Документ от 3 января 2024 года №1 "Об особенностях правового положения хозяйственных обществ со статусом международной компании" опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно перечню к указу, эта обязанность по исключению из иностранного реестра юрлиц считается исполненной МКАО "Вандл Холдингс Лимитед" (один из акционеров ПАО "Полюс"), МКООО "Адорабелла" и МКООО "Хлодвиг". Первая является одним из акционеров ПАО "Полюс", она переехала с Кипра в САР в марте 2022 года. Две другие компании владеют в совокупности 43,6% ПАО "ФосАгро" и были редомицилированы из Швейцарии в апреле 2022 года, до "переезда" они назывались Chlodwig Enterprises AG и Adorabella AG, через них до весны 2022 года основным пакетом "ФосАгро" владела семья Гурьевых. В ноябре 2022 года "Хлодвиг" и "Адорабелла" были включены в американский SDN List.

В указе отмечается, что соответствующее решение принято с учетом того, что перечисленным в перечне компаниям "необоснованно или по независящим от них причинам" отказано в исключении из иностранных реестров, "несмотря на своевременное совершение ими необходимых для этого действий".

Указ также предусматривает возможность расширения числа резидентов САР, которые будут считаться исполнившими упомянутую обязанность. Включаться в соответствующий перечень резиденты САР будут указом президента по представлению правительства РФ.

Действующее законодательство обязывает редомицилировавшиеся в САР компании в течение двух лет добиться исключения из реестра юрлиц в стране своей прежней регистрации. Одним из негативных последствий нарушения этой обязанности для резидентов САР, оформивших статус международной холдинговой компании, может стать потеря этого статуса и ряда предоставляемых в связи с ним налоговых льгот. Однако исполнить это требование могут не все компании из-за отказа во взаимодействии со стороны иностранных госорганов, иностранных нотариусов, юристов и т.д., признавали ранее российские чиновники.

На протяжении последних полутора лет они обсуждали различные варианты решения этого вопроса: от продления сроков на выход из иностранного реестра до признания исполненной этой обязанности по решению российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

В конце декабря 2023 года был принят закон, который позволил резидентам САР неоднократно продлевать срок расставания с прежней юрисдикцией через правкомиссию, если им "необоснованно или по независящим" от них причинам иностранными чиновниками было отказано в этой просьбе.

Владимир Путин МКАО "Вандл Холдингс Лимитед" МКООО "Адорабелла" МКООО "Хлодвиг"
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