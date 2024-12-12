В России число сделок по покупке жилья в III квартале снизилось на 35%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В России в третьем квартале количество сделок по покупке жилой недвижимости снизилось на 35% год к году, сообщил президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин.

"Предложение на рынке жилой недвижимости за год выросло на 12%, доля рынка в структуре предложения такова на сегодня: 51% - это первичный рынок и 49% - вторичный рынок. (...) Спрос на покупку недвижимости, напротив, уже стал серьезно снижаться. Количество сделок в третьем квартале снизилось на 35% год к году", - заявил он.

По его словам, больше всего просел первичный рынок. По данным, собранным аналитическим комитетом РГР, наибольшее падение спроса от 40 до 70% отмечено в Рязани, Костроме, Сочи, Волгограде, Тюмени, Омске, Абакане, Владивостоке и Елизово Камчатского края. До 20-30% спрос снизился в Калининграде, Сортавале, Ялте, Майкопе, Тольятти, Оренбурге и Артеме Приморского края.

"Есть локальные рынки, где наблюдается, наоборот, прирост по количеству заявок на покупку и сделок. Это Санкт-Петербург, Курск, Вольск, Киров, Березняки, Южно-Сахалинск. Снижение продаж, прежде всего, первичного рынка произошло практически во всех крупных городах. (...) Топ регионов по снижению продаж: Красноярский край, Краснодарский край, Новосибирская область, Ростовская область, Свердловская и Московская области", - добавил Шурыгин.

По его прогнозам, объем предложения в новостройках снизится через год-полтора снизится, так как далеко не все застройщики будут запускать новые проекты в текущих условиях.

"Рынок снова качнется к дефициту предложения", - считает Шурыгин.