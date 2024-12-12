Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:18

В России число сделок по покупке жилья в III квартале снизилось на 35%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В России в третьем квартале количество сделок по покупке жилой недвижимости снизилось на 35% год к году, сообщил президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин.

"Предложение на рынке жилой недвижимости за год выросло на 12%, доля рынка в структуре предложения такова на сегодня: 51% - это первичный рынок и 49% - вторичный рынок. (...) Спрос на покупку недвижимости, напротив, уже стал серьезно снижаться. Количество сделок в третьем квартале снизилось на 35% год к году", - заявил он.

По его словам, больше всего просел первичный рынок. По данным, собранным аналитическим комитетом РГР, наибольшее падение спроса от 40 до 70% отмечено в Рязани, Костроме, Сочи, Волгограде, Тюмени, Омске, Абакане, Владивостоке и Елизово Камчатского края. До 20-30% спрос снизился в Калининграде, Сортавале, Ялте, Майкопе, Тольятти, Оренбурге и Артеме Приморского края.

"Есть локальные рынки, где наблюдается, наоборот, прирост по количеству заявок на покупку и сделок. Это Санкт-Петербург, Курск, Вольск, Киров, Березняки, Южно-Сахалинск. Снижение продаж, прежде всего, первичного рынка произошло практически во всех крупных городах. (...) Топ регионов по снижению продаж: Красноярский край, Краснодарский край, Новосибирская область, Ростовская область, Свердловская и Московская области", - добавил Шурыгин.

По его прогнозам, объем предложения в новостройках снизится через год-полтора снизится, так как далеко не все застройщики будут запускать новые проекты в текущих условиях.

"Рынок снова качнется к дефициту предложения", - считает Шурыгин.

РГР Артемий Шурыгин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

В Минфине объяснили ограничение возможности крупных размещений акций недостатком спроса

Владельцу "Трехсосенских" пивзаводов вменили неуплату 3 млрд рублей налогов

МЭА отметило увеличение профицита на нефтяном рынке в 2025 г. в 1,4 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

В Онтарио пригрозили прекратить подачу электроэнергии в США в ответ на пошлины Трампа

РФ готовится снять ограничения для новых денег нерезидентов на фондовом рынке, без деления по "дружественности"

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт пшеницы в Африку на 35%

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт пшеницы в Африку на 35%

На "Мосбирже" рубль дешевеет к юаню на стабильных котировках нефти

Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры поддержки угольной отрасли РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5539 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии90 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });