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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:18

Blackstone купит у Seibu многофункциональный комплекс в Токио за $2,6 млрд

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Blackstone Inc. объявила, что покупает у Seibu Holdings Inc. многофункциональный комплекс в Токио за $2,6 млрд.

Сделка станет крупнейшей в истории иностранной инвестицией в недвижимость в Японии и самой крупной инвестицией Blackstone в этой стране.

Многофункциональный комплекс Tokyo Garden Terrace Kioicho в центре города состоит из двух башен, где расположены премиальные офисы, 135 апартаментов, отель на 250 номеров, залы для банкетов и конференций, а также более 30 кафе, ресторанов, магазинов и предприятий обслуживания.

Ожидается, что сделка будет завершена в феврале. В ближайшие годы Blackstone планирует инвестировать в реконструкцию и реновацию токийского комплекса несколько миллиардов иен. Seibu получит от продажи прибыль в размере 260,4 млрд иен (около $1,7 млрд) и продолжит управлять комплексом, говорится в ее сообщении.

Последние годы глобальные инвесторы проявляют высокую активность на японском рынке недвижимости, что может быть обусловлено низким курсом иены к доллару, дешевизной заемных средств и высокой востребованностью объектов в мегаполисах страны.

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Японии в первом полугодии вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 2,6 трлн иен (примерно $1,7 млрд), сообщает Jones Lang LaSalle Inc. Как показывают данные компании Miki Shoji Co., число вакансий в офисах Токио в значительной степени восстановилось после пандемии, упав в ноябре до четырехлетнего минимума в 4,16%.

Blackstone Токио Япония Seibu Tokyo Garden Terrace Kioicho
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