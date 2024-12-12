Аналитики ждут в 2025 году от роста ВВП Германии на 1,1% до стагнации

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Объем ВВП Германии в 2025 году увеличится на 0,4%, если стране не удастся преодолеть структурные проблемы, но рост может составить и 1,1%, если будет выбран правильный курс экономической политики, прогнозирует Мюнхенский институт экономических исследований (Ifo). Аналитики Кильского института мировой экономики (IfW) ожидают в 2025 году стагнацию.

Прогноз Мюнхенского института экономических исследований

По оценке Ifo, в 2024 года экономика ФРГ сократится на 0,1%.

В связи с высокой неопределенностью Ifo предлагает два сценария для текущего экономического прогноза.

Цифровизация, декарбонизация, демографические изменения и деглобализация требуют реформирования производственных структур, в результате которого на смену существующим бизнес-моделям должны прийти новые, отмечают эксперты. В подобные периоды преобразований экономический анализ сопряжен с высокой степенью диагностической неопределенности, поскольку еще трудно понять, обусловлены ли изменения экономических показателей действием циклических факторов или структурных.

"Пока не ясно, является ли нынешняя фаза стагнации временным ослаблением или же перманентным и, следовательно, болезненным изменением экономики", - отметил эксперт Ifo Тимо Вольмерсхойзер.

Плохая ситуация с производственными заказами и отсутствие спроса на товары на фоне ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с высокой инфляцией и снижения покупательной способности в Германии и на немецких рынках сбыта оказывают давление на экономику страны, отмечают эксперты.

Базовый сценарий Ifo предполагает, что в 2025 году рост германского ВВП составит 0,4%, а в 2026 году - 0,8% (в то время как в сентябре ожидался подъем соответственно на 0,9% и 1,5%).

Этот сценарий основан на предположении, что слабое развитие последних лет было обусловлено в основном структурными факторами, которые уже наложили заметный отпечаток на производственный потенциал, и что в ближайшие годы никаких кардинальных изменений в этом направлении не произойдет. Базовый сценарий предполагает постоянное снижение доли обрабатывающей промышленности в общей валовой добавленной стоимости, вывод производств и инвестиций за пределы страны, слабый рост производительности и повышение безработицы.

Более оптимистичный сценарий предполагает, что компании не будут выводить производство, а спад их загрузки окажется лишь временным, что структурные изменения приведут к реформам и внедрению новых технологий в производственном секторе. Необходимыми предпосылками для этого являются, помимо прочего, проведение разумной экономической политики, снижение цен на энергоносители, развитие цифровой, энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличение продолжительности рабочего дня для работников, занятых неполный день.

Оптимистичный сценарий предполагает, что в 2025 году рост ВВП Германии составит 1,1%, а в 2026 году - 1,6%.

Безработица в стране в текущем году в среднем составит 6% по сравнению с 5,7% в 2023 году, по прогнозу Ifo. В следующие два года она будет находиться на уровне 6,3% и 6,2% по базовому сценарию или 6,1% и 5,6% по оптимистичному.

Темпы роста потребительских цен, как ожидается, замедлятся с 5,9% в прошлом году до 2,2% в этом году. В 2025 году потребительские цены вырастут на 2,3%, а в 2026 году - на 2% (по обоим сценариям).

Базовая инфляция ослабнет с 6% в 2023 году до 2,8% в текущем году. В следующем году она составит 2,7%, а в 2026 году - 2,1%.

Дефицит бюджета Германии сократится с 2,6% от ВВП в минувшем году до 2,5% в 2024 году. В будущем году он будет составлять 2,0% по базовому сценарию или 1,9% по оптимистичному, а в 2026 году - соответственно 2,5% или 2,2%.

Ifo прогнозирует, что ВВП еврозоны в следующие два года вырастет на 1,2%, Китая - на чуть более 4%. Экономика США может повыситься в 2025 году на 2,5%, в 2026 году - на 2,4%.

Мировой ВВП, как ожидается, увеличится на 2,6% в следующие два года, что соответствует темпам подъема в этом году. Объем глобальной торговли в 2025 году превысит 3%, в 2026 году составит около 2,5%.

Прогноз Кильского института мировой экономики

Эксперты IfW ожидают уменьшения ВВП ФРГ на 0,2% в 2024 году. Спад будет отмечен второй год подряд - в 2023 году экономика Германии сократилась на 0,3%. В 2025 году рост ВВП Германии будет нулевым, прогнозируют аналитики.

Осенний прогноз предусматривал, что ВВП страны снизится на 0,1% в 2024 году и вырастет на 0,5% в 2025 году.

Основными причинами ухудшения прогнозов являются ожидаемое введение пошлин США и усугубляющийся кризис в немецкой промышленности, сообщают эксперты IfW.

"Кризис в значительной степени является кризисом производственного сектора, - отмечает глава отдела экономических прогнозов IfW Стефан Кутс. - Он демонстрирует симптомы, характерные для периодов, следующих за мощными макропотрясениями".

"Немецкая экономика борется со снижением конкурентоспособности, что отражается в слабости общих экономических показателей, которые едва ли позволяют рассчитывать на какие-либо повышательные импульсы", - добавил эксперт.

Темпы роста потребительских цен в Германии достигнут целевого показателя Европейского центробанка (ЕЦБ) в 2% только к концу 2026 года, а не в 2025 году, как предполагалось в предыдущем прогнозе института. Средний уровень инфляции в 2024 и 2025 годах составит 2,2%, рассчитывает IfW.

Безработица в ФРГ будет на уровне 6% в текущем году и 6,3% в 2025 и 2026 годах, ожидает IfW. Это хуже осеннего прогноза 6,1% на 2025 год и 5,9% на 2026 год.

Эксперты предполагают, что Германия сможет сократить дефицит бюджета с 2,6% ВВП в 2023 году до 2,3% в текущем и 1,9% в 2025 году. В 2026 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2,1% от ВВП. Осенью в IfW ожидали, что дефицит бюджета в 2025 и 2026 годах будет составлять 1,7%.