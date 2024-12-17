Участвующие в выборах в Бундестаг партии представили программы оживления экономики

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Германии партии, которые будут участвовать в выборах в Бундестаг, обнародовали программы по ускорению роста экономики, передает AP.

Блок ХДС/ХСС предлагает налоговые послабления для частных лиц и компаний и повышение уровня, с которого вступает в силу максимальная ставка подоходного налога. Кроме того, блок хочет отказаться от налога, который ранее платили все для финансирования интеграции бывших районов ГДР в ФРГ, и переложить это бремя на самых обеспеченных. В ХДС/ХСС также намерены реформировать систему пособий для безработных и активнее задействовать трудовые резервы.

Социал-демократическая партия (СДПГ), к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц, тоже хочет сократить подоходный налог - для 95% налогоплательщиков. СДПГ и ее партнер "Союз 90/Зелёные" желают повысить минимальный размер оплаты труда - с 12,82 евро в час до 15 евро. Среди других инициатив - стимулирование инвестиций в промышленность и промышленное оборудование, создание фонда, который позволил бы направить общественные и частные средства в энергетику, инновационные компании и жилищное строительство. В "Союз90/Зеленые" также выражали стремление к тому, чтобы наиболее богатые члены общества увеличили свой вклад в общее развитие.

При этом все партии обязуются снизить цены на электроэнергию.

Вместе с тем, СДПГ и "Союз 90/Зеленые" желают реформировать введенные более десяти лет назад ограничения на финансовые заимствования. Напротив, ХДС/ХСС намерены сохранить прежнюю систему, которая, по утверждению представителей блока, оберегала будущие поколения немцев от долгового бремени. Тем не менее, лидер ХДС Фридрих Мерц давал понять, что со временем может тоже заняться такими реформами.

Что касается миграционной политики, в ХДС/ХСС заявляют о необходимости ужесточить её: увеличить масштабы депортаций нелегалов, внести больше мест их происхождения в список безопасных по версии Берлина, ускорить процедуры, связанные с предоставлением убежища. В ХДС/ХСС критикуют Шольца за то, что при нём получение немецкого гражданства упростилось, а ограничений на обладание двойным гражданством более нет.

В СДПГ в ответ утверждают, что введение проверок на границах ФРГ уже значительно сократило приток нелегальных мигрантов в страну. В свою очередь, в "Союз 90/Зелёные" настроены на то, чтобы распределение нелегалов среди стран Европы проходило в честном и обязательном порядке.

В отношении Украины Шольц заявлял о намерении сохранить за ФРГ статус страны, больше всех оказывающей помощь Киеву. Однако канцлер выступал против поставок Украине крылатых ракет Taurus, против большего вовлечения Берлина в украинский кризис. Однако в ХДС/ХСС и "Союз 90/Зелёные" заявляли о настрое на поставки такого оружия Киеву. В ХДС/ХСС выражали желание создать с Францией, Британией и Польшей контактную группу для формулирования стратегии помощи Украине и для предоставления ей гарантий в сфере безопасности.

16 декабря депутаты Бундестага вынесли вотум недоверия правительству канцлера Шольца. За этим последует роспуск парламента и досрочные выборы 23 февраля 2025 года.

В ноябре правящая коалиция в ФРГ распалась из-за разногласий из-за экономической политики Шольца.

Руководство СДПГ приняло решение вновь выдвинуть Шольца в качестве кандидата на пост канцлера. Это решение еще должен утвердить партийный съезд 11 января 2025 года, однако, как отмечали СМИ, это формальность. К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются лидер ХДС Мерц, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые" и председатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.

Опросы показывали, что сейчас наибольшей поддержкой в Германии обладает блок ХДС/ХСС. Кроме того, согласно опросам, минимум две силы из списка - ХДС/ХСС, СДПГ, "Союз 90/Зеленые" - должны будут вступить в коалицию для формирования правительства.