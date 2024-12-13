Фондовые индексы США снизились, Dow Jones завершил в минусе 6-е торги подряд

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг продемонстрировали негативную динамику на данных об ускорении производственной инфляции.

Dow Jones опустился по итогам шестой сессии подряд, чего не происходило с середины апреля, отмечает MarketWatch.

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства труда. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс PPI в ноябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - самое значительное повышение за пять месяцев. Ожидалось увеличение на 0,2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 18 тыс. - до 242 тыс. Это самый высокий уровень с середины октября. Рост числа заявок стал неожиданностью для экспертов, которые предполагали снижение до 220 тыс.

Цена акций Adobe Inc. рухнула на 13,7%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в четвертом финквартале (завершился 29 ноября) увеличил чистую прибыль на 13%, выручку - на 11%, до рекордного максимума. Годовая выручка компании также достигла рекорда, однако прогноз на текущий фингод не оправдал ожиданий рынка.

Котировки бумаг производителя электромобилей Tesla снизились в четверг на 1,6% после роста по итогам шести сессий подряд (в совокупности на 21%).

Акции Alphabet Inc. подешевели на 1,8% после скачка до рекорда по итогам предыдущих торгов.

Производитель оборудования для нанесения потребительских и промышленных клеев, герметиков и покрытий Nordson Corp. заявил, что выручка в текущем квартале составит $615-655 млн. Аналитики в среднем оценивали ее в $682 млн, по данным FactSet. В результате бумаги компании упали на 8,2%.

Стоимость UnitedHealth Group опустилась на 3,3%, Nvidia Corp. - на 1,4%, Chevron Corp. - на 1%, Walmart Inc. - на 0,9%, Amazon.com Inc. - на 0,6%, Nucor Corp. - на 5,1%, Steel Dynamics - на 5%, Western Digital - на 5,6%, ConocoPhillips - на 1,3% (до минимума за 17 месяцев).

В то же время стоимость бумаг Ciena Corp. взлетела на 15,5%. Поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий в четвертом финквартале (закончился 2 ноября) получил выручку выше консенсус-прогноза.

Цена акций Warner Bros. Discovery подскочила на 15,4%. Медиакомпания намерена провести реорганизацию бизнеса, создав два подразделения: одно будет заниматься телевещанием, а другое объединит активы в сфере стриминга и кинопроизводства. В настоящее время стриминг и производство фильмов являются отдельными бизнесами.

Сеть супермаркетов Albertsons Cos. разорвала соглашение о слиянии с конкурирующей Kroger Co. после блокировки сделки судом США. Бумаги Albertsons подорожали на 4,9%, Kroger - на 3,2% (до исторического максимума).

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 234,44 пункта (на 0,53%) и составил 43914,12 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 32,94 пункта (на 0,54%) - до 6051,25 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 132,05 пункта (на 0,66%) и завершил сессию на отметке 19902,84 пункта.