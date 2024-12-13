Нефть слабо дорожает после снижения накануне, Brent у $73,5 за баррель

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу, пытаясь восстановиться после снижения по итогам предыдущей сессии.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по Москве подорожали на $0,07 (0,1%) - до $73,48 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,11 (0,2%), до $73,41 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,09 (0,13%) - до $70,11 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,27 (0,4%), до $70,02 за баррель.

Негативным фактором для рынка нефти стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на нее в 2024 году на 78 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с. Днем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК.

Тем временем падение котировок сдержали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Фьючерсы на WTI торгуются в узком диапазоне между уровнем поддержки у $67 за баррель и уровнем сопротивления в районе $70-71 за баррель, поскольку трейдеры "пытаются оценить довольно противоречивые фундаментальные факторы", отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch.

Эти факторы, в частности, включают в себя рост нефтедобычи в США и "полное отсутствие уверенности у ОПЕК+ в способности мирового рынка переварить хоть сколько-нибудь больше нефти", добавил эксперт.