Broadcom увеличила выручку в IV финквартале в полтора раза

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американская Broadcom, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, резко увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, причем скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка в целом оправдала прогнозы.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 3 ноября, составила $4,32 млрд, или 90 центов в расчете на акцию, по сравнению с $3,52 млрд, или 83 центами на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,42 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,39 на акцию.

Квартальная выручка Broadcom составила $14,05 млрд против $9,3 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $14,07 млрд.

Выручка полупроводникового бизнеса Broadcom в минувшем квартале увеличилась на 12%, до $8,2 млрд. В сегменте инфраструктурного программного обеспечения показатель вырос в три раза, до $5,8 млрд, благодаря приобретению VMware, разработчика технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры.

По итогам всего прошедшего фингода чистая прибыль компании упала более чем вдвое, до $5,9 млрд, а выручка подскочила на 44%, до $51,6 млрд.

Согласно прогнозу Broadcom, в текущем финквартале ее выручка составит примерно $14,6 млрд. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составляет $14,55 млрд.

Совет директоров одобрил увеличение квартальных дивидендов на 11%, до $0,59 на акцию. Компания повышает дивиденды 14 лет подряд.

Акции Broadcom подскочили на 14% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация компании взлетела на 62%, до $855,7 млрд.