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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Аэропорт Омска по требованию ФАС отменил допплату за услуги коммерческого склада

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки антимонопольного нарушения в действиях ОАО "Омский аэропорт", сообщает пресс-служба ФАС.

"ФАС России установила, что ОАО "Омский аэропорт" навязывало контрагентам невыгодные условия договора на оказание услуги коммерческого склада. Организация ввела дополнительную плату за прием груза и почты в нерабочие часы коммерческого склада в аэропорту "Омск" ("Центральный")", - говорится в сообщении.

По мнению антимонопольной службы, действия аэропорта содержали признаки злоупотребления доминирующим положением и ограничивали конкуренцию на рынке услуг по обработке грузов и почты.

Как отмечается, авиакомпания, которая перевозит почту авиационным транспортом, имеет согласованные слоты на обслуживание грузов в ночное время. "Таким образом, на коммерческом складе в аэропорту "Омск" ("Центральный") сохраняется технологическая возможность их приема и обработки в ночное время", - считает ФАС.

Ведомство выдало ОАО "Омский аэропорт" предупреждение о необходимости исключения из дополнительного платного прейскуранта соответствующих услуг. В результате аэропорт дополнительную плату отменил.

Основным владельцем омского аэропорта является министерство имущественных отношений Омской области (85,3% в капитале ОАО). В прошлом году омский аэропорт обслужил 1,68 млн человек. По сравнению с 2022 годом пассажиропоток увеличился на 5,9%.

ФАС ОАО "Омский аэропорт" Омск
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