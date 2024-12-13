Рубль утром снизился в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,8875 руб. (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,19 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Биржевой курс юаня вчера инерционно пытался вновь преодолеть отметку 14 руб., и вновь безуспешно. Спала нервозность и на внебиржевом рынке, правда, вернув доллар к 103 руб. В целом котировки американской и китайской валют, несмотря на повышенную волатильность, не могут отыграть более трети волны снижения конца ноября - начала декабря, что технически указывает на слабость покупателей. Мы по-прежнему считаем, что предпринятых ЦБ мер пока достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке и не позволить рублю сильно ослабнуть на период адаптации к новым санкционным вводным, пока сложности с переводами за рубеж ощутимо ограничивают спрос на валюту. Продолжаем оценивать текущие позиции российской валюты как несколько завышенные по отношению к юаню, исходя из наших оценок состояния платежного баланса, но вполне комфортные с конъюнктурной точки зрения. Целевым на ближайшую перспективу по китайской валюте видим диапазон 13,5-14 руб., не исключаем на просадках спроса или предложения краткосрочных тестов обеих границ. Сегодня, учитывая стабилизацию ситуации на рынке нефти, склонны ждать сохранения инерции к некоторому укреплению рубля", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу, пытаясь восстановиться после снижения по итогам предыдущей сессии.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве подорожали на 0,05% до $73,44 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,04% до $70,06 за баррель.

Негативным фактором для рынка нефти стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на нее в 2024 году на 78 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 0,84 млн б/с. Днем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК.

Тем временем падение котировок сдержали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.