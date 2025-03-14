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Денежная база РФ в широком определении в феврале уменьшилась на 2,8%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в феврале 2025 года уменьшилась на 779,6 млрд рублей, или на 2,8%, до 27 089,9 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 марта выросли до 10% с 8,7% на 1 февраля и 5,5% на 1 января.

В январе-феврале 2025 года денежная база уменьшилась на 868,5 млрд рублей, или на 3,1%, с 27 958,4 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в феврале снизился на 201,8 млрд рублей, или на 1,1%, до 17 693,3 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных к 1 марта стали отрицательными (-0,3%) после положительных значений на 1 января (1,0%) и 1 февраля (0,8%), до этого во втором полугодии 2024 года с 1 июля по 1 декабря они были отрицательными.

В январе-феврале 2025 года объем наличных денег уменьшился на 817,9 млрд рублей, или на 4,4%, с 18 511,2 млрд рублей на начало года.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в феврале увеличилась до 65,3% c 64,2%.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

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