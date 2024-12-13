"Газпром нефть" в 2025 году увеличит инвестиции и рассчитывает нарастить нефтепереработку

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" в 2025 году планирует увеличить инвестиции в реализацию крупных проектов, рассчитывает нарастить нефтепереработку и выпуск светлых нефтепродуктов, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Планируем, что относительно 2024 года объем инвестиций в 2025 году будет увеличен, что связано с графиком реализации крупных проектов", - сказал он.

Дюков напомнил также, что в бизнес-плане компания ориентируется на цену нефти, заложенную в прогнозе социально-экономического развития: "Есть прогнозы Минэкономразвития, мы руководствуемся ими".

Говоря об объемах нефтепереработки НК, глава "Газпром нефти" заметил: "Конечно же, мы рассчитываем на положительную динамику в 2025 году".

"В прошлом году мы увеличили объемы переработки, а также объем производства светлых нефтепродуктов, благодаря реализации программы модернизации наших заводов. На наших НПЗ введены в эксплуатацию новые установки, которые позволяют увеличить объем производства светлых нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, керосина. Поэтому, если говорить об объеме производства светлых нефтепродуктов, то 2024 год - рекордный. В следующем году мы также планируем нарастить как объем переработки, так и объем выпуска светлых нефтепродуктов", - добавил Дюков.