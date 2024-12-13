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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Решение ОПЕК+ по добыче не отразится на инвестпроектах "Газпром нефти"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Решение ОПЕК+ не отразится на инвестиционных проектах "Газпром нефти", потому что они ориентированы на обеспечение добычи за пределами 2025 года, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Решение ОПЕК+ не отразится на темпах реализации наших инвестиционных проектов и наших планах по вводу новых добычных мощностей, поскольку они, в основном, ориентированы на обеспечение добычи за пределами 2025 года", - сказал он.

Дюков добавил, что технически компания готова нарастить добычу нефти с апреля 2025 года. Решение ОПЕК+ отложить увеличение нефтедобычи пока действует до апреля 2025 года.

Решение ОПЕК+ отложить наращивание добычи нефти на первый квартал 2025 года он назвал оправданным, потому что оно позволит нивелировать будущий дисбаланс на рынке из-за зимних месяцев.

ОПЕК Александр Дюков Газпром нефть
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