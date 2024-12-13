Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Глава "Газпром нефти" счел оправданным решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Решение стран ОПЕК+ отложить наращивание добычи нефти на первый квартал 2025 года оправдано, потому что позволит нивелировать будущий дисбаланс на рынке из-за зимних месяцев, прокомментировал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Решение оправдано, поскольку в настоящий момент рынок сбалансирован. Увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в данный момент или в самом начале следующего года, в зимние месяцы, привело бы к определенному дисбалансу. Объем предложения на рынке превысил бы объем спроса. Это было бы неправильно", - сказал он.

"Поэтому принято решение отложить процесс наращивания добычи. Мы это решение считаем правильным, поддерживаем его", - подчеркнул Дюков.

Александр Дюков ОПЕК+ Газпром нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Право компаний на заочные ГОСА продлят только до 28 февраля 2025 года

"Норникель" запланировал на 2025 год инвестиции в размере 215 млрд рублей

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Глава Россельхознадзора призвал перекрыть все лазейки для фальсификата

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5550 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });