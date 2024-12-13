Глава "Газпром нефти" счел оправданным решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Решение стран ОПЕК+ отложить наращивание добычи нефти на первый квартал 2025 года оправдано, потому что позволит нивелировать будущий дисбаланс на рынке из-за зимних месяцев, прокомментировал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Решение оправдано, поскольку в настоящий момент рынок сбалансирован. Увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в данный момент или в самом начале следующего года, в зимние месяцы, привело бы к определенному дисбалансу. Объем предложения на рынке превысил бы объем спроса. Это было бы неправильно", - сказал он.

"Поэтому принято решение отложить процесс наращивания добычи. Мы это решение считаем правильным, поддерживаем его", - подчеркнул Дюков.