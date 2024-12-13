Девелопер "АПРИ" сменил двух членов правления из пяти

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Девелопер ПАО "АПРИ" обновил правление компании, включив в его состав двух новых участников - главного архитектора компании Павла Крутолапова и директора по строительству Олега Абакумова.

Соответствующие изменения совет директоров утвердил на заседании 12 декабря, сообщает "АПРИ".

По решению совета директоров, в правлении ПАО, как и прежде, будет пять мест. Из пяти избранных членов правления трое ранее входили в его состав. Это генеральный директор ПАО "АПРИ" Сергей Шаль, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "АПРИ" Елена Бугрова, заместитель генерального директора по юридическим вопросам ПАО "АПРИ" Артем Степанищев.

Исполнительный директор "АПРИ" Сергей Лобанов и директор по развитию "АПРИ" Алексей Салтыков в новый состав правления не вошли.

"АПРИ" этим летом провел IPO и привлек 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей.

Как сказано в отчете "АПРИ" за 6 месяцев 2024 года, ООО "ОК-Финанс" владело 84,3% акций девелопера. В начале декабря в "АПРИ" сообщали, что в результате переоформления акций ранее умершего экс-миноритария Виктора Иванова его наследниками изменится структура акционерного капитала самого девелопера, в частности, материнская "ОК-Финанс" консолидирует около 89% акций ПАО.

Согласно ЕГРЮЛ, с 29 ноября Артем Иванов владеет 8,4% "ОК-Финанс", Тимофей Карабинцев - 38,7%, член совета директоров "АПРИ" Александр Букреев - 19,7%, председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян - 16,7%, Бугрова - 12,3%, президент девелоперской компании Владимир Савченков - 4,14%.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, доля рынка в 2023 году составила около 30%. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге, на острове Русском во Владивостоке, в Ставропольском крае и в Ленинградской области.