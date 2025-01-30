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"АПРИ" весной определится с дивидендами за 2024 года в зависимости от ставки ЦБ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Девелопер "АПРИ" намерен учитывать динамику ключевой ставки Банка России при определении размера дивидендов по итогам 2024 года, сообщил председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян в эфире телеграм-канала "Газпромбанк Инвестиции".

"Понятно, что решение будет приниматься акционерами по итогам года, наверное, с учетом той политики регуляторов, которая у нас будет весной. Мы рассчитываем на то, что политика пойдет на смягчение, охлаждение закончится, и мы сможем принять решение о распределении прибыли. Но до годовой отчетности за 2024 год, до ее публикации, мы распределение дивидендов не планируем. А на момент публикации годовой отчетности я так понимаю, что мы и политику регуляторов на рынке будем понимать более четко. И исходя из этого, уже понимать, по нижней или по верхней планке мы можем себе позволить выплаты дивидендов", - сказал он.

Как сообщалось ранее, компания, согласно дивидендной политике, намерена направлять на выплату дивидендов от 25% до 50% годовой чистой прибыли.

По итогам 2023 года девелопер начислял 0,34154225024 рубля на одну обыкновенную акцию (всего - 350 млн рублей).

"АПРИ" летом 2024 года провел IPO и привлек 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей.

По данным компании, ООО "ОК-Финанс" владеет 89,7% акций девелопера. Еще 10,3% акций находится в свободном обращении.

Согласно ЕГРЮЛ, Тимофей Карабинцев владеет 38,7% "ОК-Финанс", член совета директоров "АПРИ" Александр Букреев - 19,7%, председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян - 16,7%, заместитель генерального директора по экономике и финансам Елена Бугрова - 12,3%, президент девелоперской компании Владимир Савченков - 4,14%, еще 8,4% "ОК-Финанс" принадлежит Артему Иванову.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, доля рынка в 2023 году составила около 30%. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов.

АПРИ Александр Букреев Тимофей Карабинцев ОК-Финанс Алексей Овакимян
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