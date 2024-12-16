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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно, Nasdaq вырос вслед за скачком акций Broadcom

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу: Dow Jones Industrial Average снизился, S&P 500 практические не изменился, а Nasdaq Composite вырос вслед за скачком стоимости акций Broadcom Inc.

Бумаги Broadcom Inc. подорожали на рекордные для компании 24,4%, она впервые завершила сессию с капитализацией более $1 трлн.

Broadcom, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, резко увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале. Компания прогнозирует повышение выручки от продаж чипов для ИИ-разработок на 65% в текущем квартале при общем росте рынка полупроводниковых компонентов на 10%.

Котировки бумаг других чипмейкеров изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу. Стоимость акций Marvell Technology Inc. поднялась на 10,8%, Micron Technology Inc. - на 4,3%, Nvidia Corp. - снизилась на 2,3%, Advanced Micro Devices Inc. - на 2,8%.

Внимание участников рынка смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 17-18 декабря. Трейдеры оценивают почти в 100% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ на предстоящем заседании, показывают данные CME Group. Шансы на последующее уменьшение ставки в январе оцениваются менее чем в 20%.

Бумаги американского производителя люксовой мебели и декора RH Inc. подорожали на 17%. Компания завершила третий квартал 2024 финансового года с чистой прибылью и улучшила годовой прогноз выручки.

Капитализация Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, увеличилась на 2,8% на информации о ее сделке с инвесткомпанией Sixth Street. Как сообщила Affirm, Sixth Street инвестирует в компанию порядка $4 млрд за счет выкупа ее кредитов в течение трех лет.

Цена акций Costco Wholesale повысилась на 0,1% благодаря сильной отчетности компании за первый финквартал. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил квартальную чистую прибыль на 13%, выручку - на 8%, причем оба показателя превзошли ожидания рынка. Сопоставимые продажи Costco в минувшем квартале выросли на 5,2%, на уровне прогнозов.

Стоимость бумаг Boeing Co. выросла на 1,1%. Американский авиастроительный концерн объявил о намерении инвестировать $1 млрд в расширение производственного комплекса в Южной Каролине, где выпускаются самолеты 787 Dreamliner.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу опустился на 86,06 пункта (0,2%) и составил 43828,06 пункта.

Значение S&P 500 уменьшилось на 0,16 пункта - до 6051,09 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 23,88 пункта (0,12%), составив 19926,72 пункта.

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