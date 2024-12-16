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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Минфин Белоруссии проведет размещение 5-летних гособлигаций в долларах США с открытым объемом

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов Белоруссии объявило о размещении 18 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже государственных облигаций (выпуск №329), номинированных в долларах США.

Как сообщается на сайте ведомства, номинальная стоимость одной облигации - $1 тыс., объем выпуска - открытый (устанавливается Минфином после проведения аукциона), срок обращения - 1822 дня, дата погашения - 14 декабря 2029 года.

Ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения бумаг в ходе аукциона. Предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов - ежегодно 18 июня и 18 декабря.

"Досрочный выкуп облигаций осуществляется по инициативе владельцев или по инициативе министерства финансов с согласия владельцев на основании решения о досрочном выкупе", - говорится в сообщении.

Белоруссия
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