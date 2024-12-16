"Ростелеком" инвестирует в разработчика цифровой платформы для ритейла Imredi

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" инвестирует в разработчика цифровой платформы для ритейла – компанию Imredi, говорится в сообщении оператора.

В сообщении не уточняется сумма сделки и размер полученной доли.

По данным ЕГРЮЛ, венчурный фонд "Ростелекома" - ООО "Коммит Кэпитал" - 13 декабря получил 3,69% в ООО "Имреди".

Как говорится в сообщении, сотрудничество с Imredi направлено на расширение линейки цифровых продуктов "Ростелекома" для отрасли ритейла. Для Imredi "Ростелеком" выступит в роли стратегического инвестора и партнера.

"Планируется, что платформа Imredi станет ядром цифрового бизнеса "Ростелекома" для сферы розничной торговли. Партнерство позволит расширить каналы продажи и клиентскую базу, а также ускорит развитие портфеля продуктов и сервисов, что поможет укрепить позиции "Ростелекома" в качестве ведущего игрока рынка цифровизации розничных сетей", - говорится в сообщении.

Imredi – резидент "Сколково", разработчик цифровой платформы для контроля и развития розничных сетей, которая объединяет решения для контроля стандартов, управления задачами, операциями и сотрудниками, а также промо-акциями и доступностью товаров (OSA). Как говорится в сообщении, Imredi - единственное решение на рынке, которое закрывает потребности цифровизации сразу четырех бизнес-направлений ритейлеров: операций, маркетинга, HR и розничных технологий. Объединяя на платформе более 60 преднастроенных бизнес-процессов, Imredi предоставляет единое мобильное рабочее место для сотрудников ритейлера.

ООО "Имреди" зарегистрировано в мае 2017 года, уставный капитал - 30 тыс. рублей. Выручка по итогам 2023 года составила 192,4 млн рублей (рост на 1,7% год к году), чистая прибыль - 100,4 млн рублей (снижение на 37,4%). По 33,7% компании принадлежит Петру Борисову и Максиму Семиренко, по 14,44% - Андрею Иванову и Даниилу Савину.