Промсвязьбанк планирует развернуть банкоматную сеть в Никарагуа

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк начал развивать российскую платежную инфраструктуру в Республике Никарагуа и планирует развернуть там банкоматную сеть, сообщила пресс-служба банка.

Сейчас банк установил первое стационарное устройство: банкомат ПСБ работает в столице Никарагуа Манагуа - в отделении банка Credicoop R.L. Он обеспечивает клиентам доступ к операциям с наличными в национальной валюте (кордоба), а также в долларах США.

В 2025 году банк планирует поэтапно расширять в Никарагуа спектр доступных платежных сервисов и услуг.

"Развертывание российской платежной инфраструктуры в Республике Никарагуа является важным шагом в развитии международного сотрудничества в финансово-экономической, туристической и социальной сфере двух государств. Имея давнюю успешную историю экономических, торговых и гуманитарных связей, Россия и Никарагуа наращивают сотрудничество, активно способствуя расширению совместных инвестиционных и бизнес-проектов, развитию туризма и росту внешнеторгового оборота", - сообщил ПСБ.

Ранее о планах Никарагуа расширить сеть банкоматов, которые бы принимали карты российской национальной платежной системы "Мир", рассказал "Известиям" спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо. Он также заявил, что в будущем Никарагуа может начать выпускать карты "Мир".

Оператором карт "Мир" является Национальная система платежных карт (НСПК). НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России. В феврале Минфин США внес НСПК в SDN List.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Банк находится в SDN-листе с февраля 2022 года. ПСБ по итогам третьего квартала 2024 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".