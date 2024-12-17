Совет директоров "Эн+" 19 декабря рассмотрит вопрос о смене гендиректора

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Эн + Груп" 19 декабря рассмотрит вопрос о прекращении полномочий гендиректора и назначении нового, сообщила компания.

Нынешний гендиректор компании Владимир Колмогоров (до этого - операционный директор и глава "Евросибэнерго") возглавил "Эн +" в мае 2024 года, сменив Михаила Хардикова, занимавшего до этого аналогичные должности. Хардиков, с которым был заключен трехлетний контракт, проработал на посту главы "Эн +" пять месяцев.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").

У En+ нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу компании из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4%, у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.