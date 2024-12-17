Первый луноход для Австралии Roo-ver создаст консорциум ELO2

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Австралийское космическое агентство (ASA) выбрало консорциум ELO2 для создания первого в стране лунохода, который планируется запустить в этом десятилетии в рамках программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

ELO2 получит 42 млн австралийских долларов ($26 млн) государственного финансирования и перейдет к следующему этапу разработки лунохода, названного Roo-ver в честь кенгуру.

Roo-ver будет собирать лунный грунт, из которого ученые попытаются извлечь кислород, в рамках миссии Artemis, долгосрочные цели которой включают запуск космической станции на орбиту Луны и строительство базы на ее поверхности.

В состав консорциума, возглавляемого американской частной космической компанией Lunar Outpost и австралийским оборонным подрядчиком EPE, входит горнодобывающая компания BHP и несколько университетов. ELO2 выиграл конкурс на строительство лунохода у консорциума AROSE.

Глава ASA Энрико Палермо заявил, что Австралия имеет все возможности для повышения своей роли в мировом космическом секторе, который, по оценкам Всемирного экономического форума, к 2035 году будет оцениваться в $1,8 трлн.

"Обеспечение продолжительного присутствия человека на Луне - одна из основных задач международного космического сообщества на ближайшие десятилетия, - сказал он. - Австралия будет играть центральную роль в этих фундаментальных усилиях, одновременно развивая национальную экосистему робототехники для улучшения жизни на Земле".