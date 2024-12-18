Российские рыбаки планируют получить доступ на рынки Индии, Пакистана и ЮАР

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ в ближайшее время рассчитывают завершить процедуры по получению доступа своей продукции на рынки Индии, Пакистана и ЮАР, сообщил председатель Рыбного союза Александр Панов на брифинге.

"За последние два года РФ расширила географию экспорта рыбной продукции, выйдя на рынок девяти новых стран, включая такие государства, как Намибия, Сирия, Мексика и Кувейт. Страны, на рынки которых мы планируем в ближайшее время завершить процедуры получения доступа, - это Индия, Пакистан и ЮАР", - сказал он.

Всего в настоящее время для поставок российской рыбной продукции уже открыто около 140 стран.

По его словам, релевантные показатели по экспорту есть только за первое полугодие. За этот период на зарубежные рынки отправлено порядка 1 млн тонн, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах экспорт "просел" на 25% к январю-июню 2023 года, до $2 млрд.

В структуре экспорта по-прежнему лидирует мороженый минтай (без головы) с долей около 45% в весе и 20% - в стоимости. Среди крупных экспортных позиций - мороженая сельдь, сардина иваси, филе минтая, треска и крабы.

Основными покупателями российской рыбы за этот период были Китай и республика Корея. В Китай отправлено 613 тыс. тонн (на $1,024 млрд) против 656 тыс. тонн (на $1,147 млрд) годом ранее, в Корею - 269 тыс. тонн (на $631 млн) против 420 тыс. тонн (на $921 млн).

"Маловероятно, что показатели текущего года в части экспорта рыбы превысят прошлогодний уровень", - заявил глава союза.

Касаясь влияния на отрасль экспортных пошлин, Панов заявил, что рыбаки рассчитывают на то, пошлины не будут продлены в 2025 году. "Из-за них рыбаки недополучают деньги, поэтому вопрос отмены экспортной пошлины - это, скорее, вопрос поддержки российских рыбаков во все ухудшающихся экономических условиях, это финансовая мера поддержки, - сказал он. - А учитывая, что у рыбаков высочайший уровень закредитованности, связанный с инвестквотами, что в следующем году предстоит еще заплатить гигантские деньги и за рыбопромысловые участки под дальневосточным лососем, то мы понимаем, что это просто катастрофа".

При этом глава союза обратил внимание на то, что у отрасли практически нет мер господдержки, за исключением субсидирования железнодорожного тарифа на перевозку рыбы и небольших послаблений по проектам в рамках инвестиционных квот.

Панов также сообщил, что импорт рыбы и морепродуктов по итогам 9 месяцев составил 420 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Его стоимость снизилась на 15%, до $1,3 млрд.

Наиболее крупными поставщиками были Китай (82 тыс. тонн на $286 млн) и Турция - 53 тыс. тонн (на $295 млн).