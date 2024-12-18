Владельцы нефтекомпаний "Сладковско-Заречное" и "Нобель Ойл" редомицилировались с Кипра в РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Собственники нефтяных компаний "Сладковско-Заречное" и "Нобель Ойл" редомицилировались в Россию с Кипра.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 16 декабря SZ Regionoil Holdings Ltd., по последним открытым данным контролирующее 100% "Сладковско-Заречного", и Godapa Enterprises Ltd, являющееся единственным собственником ООО "Нобель Ойл" (компания-оператор), были перерегистрированы в специальный административный район на острове Октябрьском (Калининградская область). Теперь это МКООО "СЗ Риджиноил" и МКООО "Годапа" соответственно.

"Сладковско-Заречное", ранее входившее в группу "Сафмар", осуществляет геологоразведку и добычу углеводородов в Оренбургской области на нефтяных месторождениях Кошинском, Сладковско-Заречном и Яснополянском.

"Нобель Ойл" (КО)" оказывает операторские услуги недропользователям, в настоящее время ведет деятельность в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, а также республике Коми.