Рубль по итогам торгов в среду опустился в паре с юанем, несмотря на укрепление нефти

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подешевел, несмотря на укрепление цен на нефть. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 14,1515 руб., что на 8,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 декабря на 22,16 копейки, до 102,7763 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,39 копейки, до 108,5083 руб./EUR1.

"При открытии сегодняшних торгов рубль заметно подешевел в паре с юанем, в первой половине дня падал почти до 14,2 руб./юань впервые с 5 декабря. Однако затем рубль сумел отыграть утренние потери и в середине дня даже выйти в небольшой плюс, вероятно, на усилении продаж валюты экспортерами перед последними налоговыми выплатами года, которые предстоят им на следующей неделе. Из зарубежных событий выделим сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы, в ожидании которого на глобальных рынках наблюдается сниженная активность и небольшое укрепление доллара США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также увеличилась - до 15,9% с 15,3% в ноябре.

В ноябре впервые с момента введения жестких антироссийских санкций не изменились ни инфляционные ожидания, ни показатель наблюдаемой инфляции. В октябре инфляционные ожидания выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года.

Свежий опрос проводился 2-12 декабря 2024 года.

Ожидания у респондентов без сбережений в декабре выросли до 14,9% с 14,4%, со сбережениями - до 12,7% с 11,8%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в декабре увеличилась до 16,9% с 16,3%, со сбережениями - до 14,4% с 13,9%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 20 декабря.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в декабре выросли, обновив локальный максимум.

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания в пятницу, 20 декабря, считает эксперт "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

"Ключевая ставка, вероятно, будет повышена до 23% годовых на заседании ЦБ в пятницу и останется на таком уровне в течение большей части I полугодия 2025 года. Согласно базовому прогнозу, к концу следующего года ставка снизится до 16% годовых, если замедление экономики будет управляемым. Внешние и внутренние риски в I полугодии 2025 года могут привести к более быстрому снижению ставки", - пишет эксперт в обзоре.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются вечером в среду после данных о запасах в США и в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подорожали на 1,02% - до $73,93 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 1,34% - до $71,02 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 934 тыс. баррелей - до 421,02 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,7 млн баррелей.

ФРС снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам последнего в этом году заседания, которое завершится в среду, полагает большинство аналитиков и участников рынка. Такое решение может поддержать спрос на нефть.

Итоги заседания будут подведены в 22:00 по Москве.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 декабря выросла на 6 базисных пунктов - до 22,08% годовых. Срочные версии RUONIA на один, три и шесть месяцев увеличились на 4 базисных пункта - до 21,19%, 20,26% и 19,21% годовых соответственно.