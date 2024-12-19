Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,6-0,7%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил восходящий коррекционный импульс предыдущего дня, в то время как внешняя конъюнктура ухудшилась после "ястребиных" прогнозов Федрезерва США; инвесторы ожидают "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,6-0,7%, лидируют в росте акции банка "Санкт-Петербург" (+2,4%) и МКПАО "ВК" (+2,4%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2426,58 пункта (+0,7%), индекс РТС - 743,04 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 декабря, составляет 102,7763 руб. (-22,16 копейки).

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 10 по 16 декабря замедлилась до 0,35% после роста на 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%.

Из данных за 16 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 16 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Подорожали утром в четверг также акции Сбербанка (+1,5% и +1,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,3%), ВТБ (+1,3%), "Т-Технологии" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,2% "префы"), "МТС" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Роснефти" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Норникеля" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%).

Подешевели акции "Северстали" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,7%).

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что в декабре в России начало замедляться потребительское кредитование, при этом корпоративное также понемногу идет на спад. Замедление кредитования - одна из основных целей Банка России, поэтому ожидается, что в пятницу ключевая ставка ЦБ останется на прежнем уровне или будет повышена на 1 п.п. Тем не менее, со времени предыдущего заседания появился еще один проинфляционный фактор в виде ослабления рубля, которое провоцирует рост потребительских цен на импортные товары, напоминают эксперты.

Тем временем, крупные игроки на рынке нефти увеличивают поставки. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в октябре вырос до самого высокого уровня за четыре месяца. Отгрузки нефти крупнейшего в мире экспортера в октябре увеличились на 0,174 млн б/с - до 5,925 млн с 5,751 млн б/с в сентябре, отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

Несмотря на все вводимые ограничения, поставки российского СПГ в Европу продолжаются. "Газпром" впервые отправил партию сжиженного природного газа с СПГ-терминала "Портовая" в Италию. Греция после 6-месячного перерыва возобновила закупки российского СПГ, оплатив 27,3 млн евро. Поставки топлива по трубопроводу выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили 149,6 млн евро. Вопреки снижению котировок и всевозможным санкциям, две основные российские газовые компании, "НОВАТЭК" и "Газпром", продолжают увеличивать объем продаж и поставлять свою продукцию на европейский рынок, отмечают эксперты.

Индексы акций в США и Азии

В США накануне индексы упали на 2,6-3,6% во главе с Nasdaq на новостях от Федрезерва США, который ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 4,25-4,5% годовых), но при этом опубликовал "ястребиный" прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок и повысил прогноз по инфляции на 2025-2026 годы.

Главным негативным фактором для рынка стал тот факт, что медианный прогноз членов руководства ФРС теперь предусматривает два снижения ставок в 2025 году, по 25 б.п. каждое, вместо четырех, ожидавшихся ранее.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции уделил особое внимание комментариям по поводу прогнозов о ставке, но не смог успокоить участников рынка. В частности, он подчеркнул, что "прогноз не является планом или руководством к действию", и сказал, что темпы снижения ставки могут быть ускорены в том случае, если инфляция в следующем году окажется ниже, чем ожидаемые Федрезервом 2,5%.

При этом он признал, что сейчас центробанк приблизился к точке, когда пауза в смягчении денежно-кредитной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.

ФРС повысила прогноз инфляции в США на 2025 год до 2,5% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, на 2026 год - до 2,1% с 2%. Прогноз инфляции на 2027 год оставлен на уровне 2%. Федрезерв также улучшил прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 2,1% с 2%, прогноз на 2026 год оставлен на уровне 2%, на 2027 год - понижен до 1,9% с 2%.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, до 3,4% к концу 2026 года и до 3,1% к концу 2027 года. В сентябре ставки ожидались на уровне 3,4%, 2,9% и 2,9%.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,05-0,15%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

Банк Японии поднимал ставку дважды в текущем году - в марте и июле. Регулятор заявил, что "продолжит проводить целесообразную денежно-кредитную политику, реагируя на динамику экономической активности и цен, а также финансовые условия", чтобы добиться устойчивого и стабильного достижения целевого уровня инфляции в 2%. При этом экономика Японии умеренно восстанавливается, несмотря на проблемы на определенных участках, говорится в сообщении центробанка.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены опускаются после первого за три сессии подъема накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $73,1 за баррель (-0,4% и +0,3% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $70,26 за баррель (-0,6% и +0,5% в среду).

Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти и дистиллятов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 934 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, бензина - увеличились на 2,35 млн баррелей.

Рынок, однако, растерял значительную часть роста после публикации решений и "ястребиных" прогнозов ФРС, которые привели к укреплению доллара США.