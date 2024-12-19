Средняя стоимость автозапчастей в справочниках РСА выросла на 0,5% с 19 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Средняя стоимость автозапчастей в обновленных справочниках Российского союза автостраховщиков (РСА), используемых страховщиками при расчете выплат по договорам ОСАГО, в целом выросла на 0,5%, сообщил РСА.

Скорректированные справочники средней стоимости автозапчастей и нормо-часов при восстановительных работах РСА вступают в силу с 19 декабря 2024 года, предшествующая редакция справочников действовала с 19 сентября 2024 года.

"Такая динамика говорит о том, что ситуация с запчастями в среднем стабильная, хотя тенденции по ценам на запчасти к автомобилям различных марок заметно различаются", - прокомментировал ситуацию президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Cильнее всего, по его оценке, – на 3,2% – подорожали запчасти для машин "ВАЗ", из марок иностранного производства – на Volkswagen (+2,5%). Запчасти для Renault стали дороже на 2,1%, для KIA – на 1,9%. При этом средние цены на Audi снизились на 1,5%, на Mazda и Mitsubishi – примерно на 2,5%.

При формировании предшествующей актуализированной версии справочника средней стоимости запасных частей были использованы результаты исследования рынка, проведенного в июне-июле 2024 года. В тот период уже начала обостряться проблема оплаты товаров, поступающих из зарубежных стран, и, соответственно, объем предложения на рынке запчастей начал сокращаться. Однако, несмотря на опасения страховщиков, сейчас, по завершении исследования рынка запчастей, видно, что средняя стоимость запчастей показала незначительный рост, отметил глава РСА.

"Динамика изменения цен на запасные части от обновления к обновлению справочника средней стоимости запасных частей отражает ситуацию поставок и наличие тех или иных автозапчастей на рынке. Логистика поставок зависит от многих факторов, особенно в условиях экономических санкций, поэтому расходы поставщиков и продавцов запчастей на российский рынок все время меняются, и именно это влияет на конечные цены для потребителей", - подчеркнул Уфимцев.

В развитие темы источник на рынке автострахования пояснил "Интерфаксу", что значительный рост курса иностранной валюты в конце 2024 года "не был учтен при корректировке последней редакции справочников восстановительного ремонта РСА", вступивших в силу 19 декабря этого года.

"Если курсовые значения основных иностранных валют не откатятся назад в ближайший период, это скажется на подорожании ввозимых по импорту для ремонта автозапчастей, что, в свою очередь, выльется в рост расходов автостраховщиков по каско и ОСАГО, окажет давление на рост показателей средней выплаты в добровольном и обязательном автостраховании", - сказал собеседник агентства. Все упомянутые процессы, по его мнению, найдут отражение "уже в мартовских ценовых справочниках средней стоимости автозапчастей для восстановительного ремонта РСА в 2025 году". Значения справочников широко используются страховщиками ОСАГО при расчете выплат по договорам и убыткам в ОСАГО.