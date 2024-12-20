РЖД продлили скидку в 16,4% на перевозки легковых машин с Дальнего Востока на станции МЖД

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Правление ОАО "РЖД" продлило на 2025 год скидки на перевозку ряда грузов, сообщила компания.

По-прежнему будут перевозиться со скидкой в 16,4% легковые автомобили в специализированных вагонах с Дальнего Востока на станции Московской железной дороги.

Также продлены скидка в размере до 50% на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния; на 20% - на перевозки минеральной воды и газированных напитков со станций Иркутск и Батарейная на подмосковную станцию Павшино; на 17,5% - на перевозки грузов на вагонах-транспортерах и на 50% - на их порожний пробег (продлена до конца 2027 года).

Правление также обновило пакет преференций на перевозку грузов в рефконтейнерах по широкому спектру направлений для привлечения дополнительных объемов грузов.

В частности, с 1 января по 31 декабря 2025 года будут установлены понижающие коэффициенты к действующим тарифам:

- понижающий коэффициент 0,833 на внутрироссийские перевозки грузов третьего тарифного класса в собственных (арендованных) рефрижераторных 40-футовых контейнерах на собственных (арендованных) специализированных платформах со станции Черняховск Калининградской железной дороги на станцию Белый Раст МЖД и в обратном направлении;

- 0,872 на экспортные перевозки спирта метилового со станции Углеуральская Свердловской железной дороги назначением на станции Ейск (экспорт) и Самур (экспорт) Северо-Кавказской железной дороги в собственных (арендованных) цистернах;

- 0,796 и 0,55 на перевозки грузов второго и третьего тарифных классов в рефрижераторных контейнерах по ряду направлений.