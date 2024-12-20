Еврокомиссия одобрила сделку Nvidia по покупке ИИ-стартапа Run:ai

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) одобрила сделку по покупке американским производителем графических процессоров Nvidia Corp. израильского ИИ-стартапа Run:ai.

Сделка одобрена без дополнительных условий, говорится в сообщении ЕК. Регулятор пришел к заключению, что она не вызывает вопросов с точки зрения конкуренции.

Nvidia объявила о сделке в апреле этого года, не раскрыв стоимость покупки. Компания уже сотрудничает с Run:ai, разработавшей платформу для оптимизации использования графических процессоров (GPU).

Одобрение ЕК устраняет лишь один из регулятивных барьеров, пишет The Wall Street Journal. В августе этого года СМИ сообщали о том, что Минюст США проверяет сделку Nvidia по покупке Run:ai на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства.

Минюст обратился к участникам рынка с просьбой оценить потенциальные последствия сделки, в том числе, может ли она подавить конкуренцию в секторе и усилить рыночные позиции Nvidia, писала тогда газета Financial Times.

Акции Nvidia теряют в цене 3% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла в 2,6 раза.