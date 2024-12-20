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ЦБ РФ отметил "заметное" торможение кредитования

Его влияние на инфляцию будет постепенным, заявила Эльвира Набиуллина

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Банк России видит "заметное" замедление кредитования, которое окажет значимое дезинфляционное влияние, но оно будет проявляться постепенно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы видим заметное торможение кредита, которое будет оказывать значимое дезинфляционное влияние. Этот эффект в силу набранной инерции в инфляции и лагов в денежно-кредитной политике будет проявляться постепенно", - сказала Набиуллина.

"Мы рассчитываем, что по мере нарастания эффектов от жестких денежно-кредитных условий инфляционное давление начнет устойчиво ослабевать", - добавила она.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
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