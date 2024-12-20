"Яндекс.Такси" может нарастить долю машин на метане в партнерских таксопарках

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс.Такси" проработает возможность увеличения доли машин на метане для улучшения экологической ситуации в городах присутствия таксомоторных парков партнеров, сообщает "Газпром газомоторное топливо".

Это предусмотрено Четырехсторонним соглашением о расширении использования природного газа как моторного топлива для такси, которое было подписано на площадке IV Всероссийского газомоторного форума в Калининграде.

Соглашение подписали исполняющий обязанности генерального директора ООО "Газпром газомоторное топливо" Олег Гречанюков, руководитель коммерческой группы "Яндекса.Такси" Алексей Мурашов, генеральный директор "Информационные топливные системы" Игорь Меркулов и генеральный директор "Газпром газомоторные системы" Сергей Колин.

Согласно документу "Газпром газомоторное топливо" продолжит развитие комфортной газозаправочной инфраструктуры и реализацию стимулирующих программ для перевода транспорта на природный газ, в том числе с акцентом на владельцев такси.

"Газпром газомоторные системы" обеспечит производство и поставку сертифицированного газобаллонного оборудования для перевода такси на метан, а также займется выпуском передвижных автомобильных газовых заправщиков для создания мобильной газозаправочной инфраструктуры.

"Информационные топливные системы" предоставят доступ потенциальным покупателям к маркету газомоторной техники "ГБО.РФ" для приобретения автомобилей с использованием различных маркетинговых программ и обеспечат цифровизацию всех документальных процессов, связанных с переводом техники на газомоторное топливо.

"Такси - один из самых активных сегментов в использовании автомобилей на природном газе (метане). В такси в России около 7% автомобилей - на метане. Последние два года в топ-5 регионов по количеству газомоторной техники в данном сегменте входят Калининградская область, Санкт-Петербург, Пермский край, Ростовская и Нижегородская области", - отмечает ГГМТ.

Газовики отмечают, что рост интереса к природному газу для такси подтверждает статистика перевода машин на метан. За 10 лет с использованием инвестиций "Газпром газомоторное топливо" переоборудовано почти 78 тыс. автомобилей, треть из них - такси. В 2024 году тенденция сохраняется - из 9 тыс. переоборудованных на конец ноября автомобилей 3,5 тыс. такси.

По данным "Яндекс.Такси", 490 таксопарков партнеров агрегатора заинтересованы в расширении использования метана как моторного топлива. Потенциал для увеличения доли транспорта на природном газе - 6 тысяч автомобилей.

Один легковой автомобиль при переходе с бензина АИ-95 на метан в среднем экономит таксопарку 270 тысяч рублей в год, подсчитали специалисты. Выбросы парниковых газов у автомобиля на метане в 1,7 раза меньше, чем у дизельного топлива, и в 2 раз меньше, чем у бензина. Выбросы загрязняющих веществ в 3 раза меньше, чем у дизельного топлива, и в 6 раз меньше, чем у бензина, напоминают в ГГМТ.