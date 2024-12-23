Россия и Казахстан подписали план российско-казахстанских культурных событий к 80-летию Победы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Выставки, показы кинофильмов и исторической хроники, мастер-классы и театральный фестиваль вошли в список мероприятий плана российско-казахстанских культурных событий к 80-летию Победы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"На встрече с Министром культуры и информации Республики Казахстан Аидой Балаевой обсудили План совместных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он включает в себя разнообразные события: от выставок и кинопоказов до конференций и мастер-классов. Все они направлены на сохранение и укрепление дружественных отношений между Россией и Казахстаном", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что также в следующем году пройдут Дни культуры Казахстана в России и открытие Аллеи вечной дружбы России и Казахстана. Кроме того, продолжится взаимодействие между странами в части гастролей театров, межмузейных проектов и кинематографа.

Как уточнили в пресс-службе Минкультуры РФ, среди мероприятий Плана: организация фотовыставок и художественных экспозиций, посвященных 80-летию Великой Победы, показы патриотических кинофильмов и исторической кинохроники, круглые столы, конференции, лекции и мастер-классы ведущих российских и казахстанских учреждений культуры.

"Кроме того, памятной дате будут посвящены такие события, как театральный фестиваль "Встречи в России", библиотечная конференция "Румянцевские чтения", творческая школа Российской академии музыки имени Гнесиных в Казахстане и многие другие", – отметила министр культуры, слова которой привели в ведомстве.