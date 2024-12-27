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Восстановленные классические мультфильмы покажут в эфире Первого канала

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Восстановленные версии классических полнометражных мультфильмов киностудии "Союзмультфильм" покажут в эфире Первого канала в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе студии.

В период с 2 по 8 января зрители увидят семь мультфильмов в восстановленных версиях - с устранением технических повреждений, которые возникли на пленках с течением времени.

Каждое утро будет демонстрироваться по одному фильму: это "Снежная королева" Льва Атаманова, "Сказка о царе Салтане" Ивана Иванова-Вано и Льва Мильчина, "Щелкунчик" Бориса Степанцева, "Золушка" Ивана Аксенчука, "Дед Мороз и серый волк", "Конек Горбунок" Иванова-Вано, Виктора Громова, Александры Снежко-Блоцкой, "Двенадцать месяцев" Иванова-Вано и "Тайна третьей планеты" Романа Качанова.

"В новогодние праздники зрителям предстоит увидеть настоящие шедевры отечественной и мировой анимации, которые в последние годы вернулись на большой экран благодаря восстановительным работам, проделанным специалистами "Союзмультфильма". Эти сказочные фильмы станут частью уютных праздничных дней, позволят детям познакомиться с замечательной классикой нашей анимации, а взрослым – раскрыть ее новые грани", - отметила председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва.

Всего на киностудии "Союзмультфильм" за последние годы было восстановлено свыше 80 мультфильмов общим хронометражем более 25 часов.

Союзмультфильм
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