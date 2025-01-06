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Большой театр посвятит показ "Лебединого озера" памяти Галины Улановой

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр посвятит показ балета "Лебединое озеро" 9 января памяти балерины Галины Улановой, которой исполнились бы 115 лет, сообщили в понедельник в пресс-службе театра.

"Большой театр посвящает памяти великой балерины представление балета "Лебединое озеро", которое состоится 9 января. 8-го исполняется 115 лет со дня ее рождения", - говорится в сообщении.

Как отметили в театре, слава Улановой "была огромной, но после того как ушла со сцены и начала педагогическую деятельность, она стала самой настоящей культовой фигурой — живым символом и легендой русского и советского балета".

"Уланова была большим мастером. Не обладая выдающимися техническими данными, она производила на зрителей колоссальное впечатление благодаря выверенности своих движений и ракурсов поз, которым умела сообщать негромкую, но необычайно проникновенную эмоциональность", - добавили в театре.

Галина Уланова родилась в Санкт-Петербурге 26 декабря 1909 года (8 января 1910 года). В 1928 году окончила Ленинградское хореографическое училище (сейчас Санкт-Петербургская академия русского балета имени А. Я. Вагановой). После окончания поступила в труппу Государственного академического театра оперы и балета (сейчас Мариинский театр). В 1944 году перешла в Большой театр. В 1960 году оставила сцену и начала карьеру балетмейстера-репетитора. Умерла 21 марта 1998 года в Москве.

Большой театр Галина Уланова Лебединое озеро
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