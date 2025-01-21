Премия "Большая книга" сократит число победителей до двух

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Открыт приём заявок на соискание национальной литературной премии "Большая книга", которая с этого года будет присуждаться не трём, а двум победителям и не более одного раза в каждой из двух номинаций.

Как сообщил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России, председатель совета "Центра поддержки отечественной словесности" Владимир Григорьев на пресс-конференции, вместо трех мест в общем списке с 2025 года "Большой книги" будет два первых места – по одному победителю в каждой из двух номинаций – "Художественная литература" и "Нон-фикшн". Каждому из победителей будет вручаться денежное вознаграждение в размере 3 млн руб.

Он сообщил, что "необходимость внесения изменений в регламент премии обсуждается не первый год". По его мнению, "новый сезон будет отмечен новой главой в истории премии".

Ранее в рамках "Большой книги" присуждались три премии и денежное вознаграждение: за первое место - 3 млн рублей, второе - 1,5 млн рублей, третье - 1 млн рублей.

Длинный (максимум 50 книг) и короткий (максимум 15 произведений) списки формируются советом экспертов, после чего за победителей среди финалистов голосует жюри премии, куда входит около 100 человек.

Председатель совета экспертов "Большой книги", писатель, драматург Дмитрий Данилов в свою очередь сообщил, что в раньше на премии авторы художественных произведений конкурировали с авторами нон-фикшн, большинство из которых – биографии великих людей. "Ситуация была, на наш взгляд, несколько несправедливой: авторам художественных текстов приходилось конкурировать не только, а иногда и не столько со своими коллегами-современниками, но и с великими героями прошлого", - сказал Данилов.

Быть номинированным на премию можно будет только один раз в каждой из двух номинаций. При этом полученные до 2025 года премии учитываться не будут.

Народное голосование с 2025 года становится специальной номинацией — "Выбор читателей" (официальный партнёр номинации – группа компаний "Литрес"). Кроме того, с 2025 года совместно с "Яндекс Книгами" учреждена специальная номинация "Лучшая аудиокнига", экспертный совет в которой возглавит директор "Театра на Таганке" Ирина Апексимова, сообщила директор национальной литературной премии "Большая книга" Татьяна Восковская.

В рамках премии "Большая книга" также будут вручены специальные призы "За вклад в литературу" (или "За честь и достоинство") и "Выбор поколения", присуждена премия "_Литблог".

Приём заявок на участие в премии завершается 28 февраля. Длинный список огласят 21 апреля, короткий список – 3 июня, накануне книжного фестиваля "Красная площадь". Победителей по традиции назовут в начале декабря.