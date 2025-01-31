"Золотой орел" объявит лауреатов премии за 2024 год

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел" пройдет вечером в пятницу в 1-м павильоне концерна "Мосфильм", на звание лучшего фильма претендуют пять картин.

Среди претендентов на награду в категории "Лучший фильм" представлены "Воздух" Алексея Германа-младшего, "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко, "Любовь Советского Союза" Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, "Вечная зима" Николая Ларионова и "Смотри на меня" Владимира Грамматикова.

В шорт-лист в категории "Лучшая режиссерская работа" вошли фильмы Германа-младшего, Грамматикова и Высоцкого, Лебедева и Иосифова. За награду за лучший сценарий также поборются создатели фильмов "Вечная зима", "Воздух" и "Любовь Советского Союза".

В список номинантов на "Лучший телевизионный сериал" вошли "Столыпин", "Я не могу без тебя" и "Адмирал Кузнецов". В номинации "Лучший проект онлайн-платформы" представлены "Трасса", "Золотое дно", "Противостояние".

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.