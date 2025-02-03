Почти 70 фильмов вошли в лонг-лист премии "Ника"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская Академия кинематографических искусств представила лонг-лист претендентов на Национальную кинематографическую премию "Ника" за 2024 год.

В список фильмов, принимающих участие в конкурсе на соискание премии в номинации "Лучший игровой фильм" претендуют 67 картин, среди которых "Воздух" Алексея Германа-младшего, "Летучий корабль" Ильи Учителя, "Любовь Советского Союза" Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина, "Позывной "Пассажир" Ильи Казанкова, "Смотри на меня" Владимира Грамматикова, "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко, "Холоп 2" Клима Шипенко и другие.

В сообщении напомнили, что голосование будет проходить в два тура. В номинации "Лучший фильм" может быть представлено не более пяти фильмов, а в номинациях по профессиям - не более трёх.