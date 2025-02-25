Вручение премии "Ника" пройдет 24 марта

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника" за 2024 год состоится 24 марта, претендентами на награду в категории "Лучший игровой фильм" стали пять картин, среди которых "Воздух" Алексея Германа мл., "Смотри на меня!" Владимира Грамматикова и "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина.

"XXXVIII Церемония вручения премии состоится 24 марта", - говорится в сообщении организаторов премии.

Претендентами на награду в номинации "Лучший игровой фильм" стали картины "Воздух" Алексея Германа мл., "Смотри на меня!" Владимира Грамматикова, "Кончится лето", Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, "Снег в моем дворе" Бакура Бакурадзе и "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина.

Номинантами в категории "Лучшая режиссёрская работа" стали Бакур Бакурадзе, Алексей Герман мл. и Владимир Грамматиков. За лучший сценарий за награды будут бороться Бакур Бакурадзе ("Снег в моем дворе"), Андрей Кончаловский и Елена Киселева ("Смотри на меня!") и Владимир Мункуев ("Кончится лето").

В категории "Лучшая мужская роль" номинантами стали Сергей Безруков ("Воздух"), Юра Борисов ("Кончится лето") и Евгений Цыганов ("Мастер и Маргарита"). В аналогичной женской номинации на награды претендуют Юлия Снигирь ("Мастер и Маргарита"), Анастасия Талызина ("Воздух"), Александра Урсуляк ("Смотри на меня!") и Алина Ходжеванова ("Филателия").

За награды в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" будут бороться Юра Борисов, Александр Петров (оба - "Сто лет тому вперед") и Роман Мадянов ("Любовь Советского Союза"). На награды в категории "Лучшая женская роль второго плана" представлены Евгения Добровольская ("Хуже всех"), Елена Лядова ("Воздух") и Евгения Симонова ("Смотри на меня!").

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.