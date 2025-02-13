Поиск

"Союзмультфильм" к 80-летию Победы отреставрирует 20 мультфильмов военных и послевоенных лет

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" к 80-летию Победы представит 20 анимационных фильмов, созданных в военное и послевоенное время в восстановленном качестве, картины будут подготовлены для кинотеатрального показа, сообщили в пресс-службе студии.

"К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне "Союзмультфильм" представит для широкого показа 20 анимационных лент, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время", - сообщили в пресс-службе.

В рамках реставрации будут устранены технические дефекты, возникшие из-за естественного устаревания пленки. Восстановленные ленты будут представлены в рамках специальных показов и мероприятий.

Коллекция восстановленных фильмов будет состоять из нескольких блоков – анимационные фильмы – "агитки", ленты, производство которых было осуществлено во время эвакуации в Самарканде, а также картины, созданные в послевоенные годы, посвященные памяти Великой Отечественной Войны.

Среди картин, которые будут восстановлены "Муха Цокотуха" 1941 года режиссера Владимира Сутеева, "Лиса, заяц и Петух" 1942 года режиссера Ольги Ходатаевой, "Елка" 1942 года режиссеров Михаила Цехановского и Петра Носова, "Слон и Моська" 1941 года и "Орел и крот" 1944 года режиссеров Пантелеймона Сазонова и Ламиса Бредиса, "Синица" 1944 года режиссеров Мстислава Пащенко, Александра Иванова, "Серая шейка" 1948 года режиссеров Леонида Альмарика и Владимира Полковникова, "Цветик – Семицветик" 1948 года режиссера Михаила Цехановского, "Сказка сказок" 1979 года режиссера Юрия Норштейна и другие.

"Мультфильмы военного и послевоенного времени занимают значимое место в истории отечественной анимации – этот этап сформировал уникальный почерк многих отечественных мастеров и лейтмотив гуманизма, которым пронизаны многие отечественные ленты. Благодаря работам по восстановлению эти ленты вернутся на большой экран и позволят зрителям вместе с их авторами пережить гамму чувств – от патетического подъема до светлой грусти и благодарности. Многие из этих мультфильмов создавались в очень непростых условиях, но до сих пор составляют золотой фонд нашей анимации", - отметила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

Союзмультфильм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собянин предложил москвичам решить, нужно ли строить новый Большой цирк

Умершие знаменитости

Умер актер Олег Стриженов

Умер актер Олег Стриженов

"Ночь музеев" в этом году пройдет 17 мая

Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в 2025 году в Московском регионе

Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Воздух" Германа-младшего

Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Воздух" Германа-младшего

Федор Бондарчук покинул пост главы совета директоров "Ленфильма"

Несколько ценных экспонатов украли с выставки сокровищ Дакии в Нидерландах

Несколько ценных экспонатов украли с выставки сокровищ Дакии в Нидерландах

Директор Лувра пожаловалась на аварийное состояние помещений музея

Директор Лувра пожаловалась на аварийное состояние помещений музея

"Бруталист", "Субстанция" и "Эмилия Перес" будут бороться за "Оскар"

Российский актер Юрий Борисов номинирован на "Оскар"

Российский актер Юрий Борисов номинирован на "Оскар"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5845 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2170 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });