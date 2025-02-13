"Союзмультфильм" к 80-летию Победы отреставрирует 20 мультфильмов военных и послевоенных лет

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" к 80-летию Победы представит 20 анимационных фильмов, созданных в военное и послевоенное время в восстановленном качестве, картины будут подготовлены для кинотеатрального показа, сообщили в пресс-службе студии.

"К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне "Союзмультфильм" представит для широкого показа 20 анимационных лент, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время", - сообщили в пресс-службе.

В рамках реставрации будут устранены технические дефекты, возникшие из-за естественного устаревания пленки. Восстановленные ленты будут представлены в рамках специальных показов и мероприятий.

Коллекция восстановленных фильмов будет состоять из нескольких блоков – анимационные фильмы – "агитки", ленты, производство которых было осуществлено во время эвакуации в Самарканде, а также картины, созданные в послевоенные годы, посвященные памяти Великой Отечественной Войны.

Среди картин, которые будут восстановлены "Муха Цокотуха" 1941 года режиссера Владимира Сутеева, "Лиса, заяц и Петух" 1942 года режиссера Ольги Ходатаевой, "Елка" 1942 года режиссеров Михаила Цехановского и Петра Носова, "Слон и Моська" 1941 года и "Орел и крот" 1944 года режиссеров Пантелеймона Сазонова и Ламиса Бредиса, "Синица" 1944 года режиссеров Мстислава Пащенко, Александра Иванова, "Серая шейка" 1948 года режиссеров Леонида Альмарика и Владимира Полковникова, "Цветик – Семицветик" 1948 года режиссера Михаила Цехановского, "Сказка сказок" 1979 года режиссера Юрия Норштейна и другие.

"Мультфильмы военного и послевоенного времени занимают значимое место в истории отечественной анимации – этот этап сформировал уникальный почерк многих отечественных мастеров и лейтмотив гуманизма, которым пронизаны многие отечественные ленты. Благодаря работам по восстановлению эти ленты вернутся на большой экран и позволят зрителям вместе с их авторами пережить гамму чувств – от патетического подъема до светлой грусти и благодарности. Многие из этих мультфильмов создавались в очень непростых условиях, но до сих пор составляют золотой фонд нашей анимации", - отметила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.