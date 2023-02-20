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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "На западном фронте без перемен"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Фильм "На западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера получил главную награду премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Церемония награждения лауреатов прошла в воскресенье вечером в Лондоне.

Бергер также стал лучшим режиссером. Кроме того, его картина названа лучшим фильмом не на английском языке, и удостоена наград за лучший адаптированный сценарий, операторскую работу, саундтрек и звук.

Фильм основан на одноименном романе Эриха Марии Ремарка и повествует о событиях Первой мировой войны.

Лучшим британским фильмом стала картина "Банши Инишерина" Мартина Макдона. Также Макдона стал обладателем награды за лучший оригинальный сценарий, а снимавшиеся в его фильме актеры Барри Кеогану и Керри Кондон получили BAFTA за лучшую мужскую и женскую роли.

Лучшим актером стал Остин Батлер, исполнивший роль музыканта Элвиса Пресли в фильме "Элвис" База Лурмана. В женской номинации награды удостоена Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар" о женщине-режиссере Лидии Тар.

Награду за лучший документальный фильм получил проект HBO "Навальный" режиссера Дэниела Роэра.

"Пиноккио Гильермо Дель Торо" стал обладателем BAFTA как лучший анимационный фильм.

BAFTA
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