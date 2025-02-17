Что случилось этой ночью: понедельник, 17 февраля

Атака дронов на регионы РФ, решение ХАМАС по сектору Газа, вручение премии BAFTA

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на регион. В поселке Ильском повреждены 12 домов, пострадала женщина. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на частные жилые дома, пострадала 4-летняя девочка. Всего за ночь, по данным Минобороны, было перехвачено и уничтожено 90 БПЛА над шестью регионами. Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря.

- ХАМАС заявил о готовности передать сектор Газа под управление Палестинской национальной администрации, сообщил телеканал Sky News Arabiа со ссылкой на источники. Однако в ХАМАС выдвинули условия: любой из их государственных служащих должен быть включен в состав новой администрации, и им будет гарантирована выплата пенсий.

- Встреча американской и российской делегаций по урегулированию кризиса на Украине состоится в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, сообщил Axios. Американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В составе российской делегации, "скорее всего, будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров".

- Великобритания готова разместить свои войска на территории Украины для обеспечения выполнения мирного соглашения, заявил премьер-министр страны Кир Стармер в своей статье в The Telegraph.

- Фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера получил главную награду премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Лучшим режиссером стал Брейди Корбет за фильм "Бруталист", а исполнитель главной роли в картине Эдриан Броуди получил награду как лучший актёр. Лучшей актрисой стала Майки Мэдисон за фильм "Анора" Шона Бейкери.