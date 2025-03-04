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Более 80 работ Сальвадора Дали представят на выставке "Женщины-цветы"

Более 80 работ Сальвадора Дали представят на выставке "Женщины-цветы"
Фото: Фонд "Искусство наций"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Выставка "Женщины-цветы", на которой будет представлено более 80 работ Сальвадора Дали, откроется в московской галерее "Дали & Пикассо", большая часть работ ранее не экспонировалась в России, сообщили в пресс-службе выставки.

"Новая выставка галереи посвящена представлению Сальвадора Дали о Женщине из прекрасного сна. Первая часть выставки хорошо известна и полюбилась российскому зрителю. Это иллюстрации Сальвадора Дали на чувственные стихи французских поэтов - Пьера Ронсара и Гийома Аполлинера с "безумной" смесью цветов, а также изящные скульптуры, раскрывающие различные грани женского характера", - отметили в сообщении.

Вторая часть выставки будет состоять из семи бронзовых скульптур, среди которых "Почтение моде", "Леди Годива", "Сюрреалистическое пианино". Скульптуры были приобретены у фонда "Мир Дали", которому принадлежит музей Сальвадора Дали в Париже.

Кроме того, зрители увидят две уникальные графические серии. Серия из 20 работ в технике ксилографии "Треуголка" была создана по мотивам одноименной повести культового писателя Педро Антонио де Аларкона, в которой автор рассказывает пикантную историю о любви и ревности в испанской провинции. Другая серия "Фрукты" была создана на основе ботанических литографий XIX века. Дали, будучи признанным мастером рисунка, добавляя к изображениям плодовых растений сюрреалистические элементы, превратил их в игру с реальностью, наполненную тонким юмором и воображением.

Графические произведения, представленные на выставке, выполнены в различных техниках.

Выставка пройдет с 5 марта по 31 августа.

Москва Сальвадор Дали Искусство наций
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