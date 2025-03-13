Более 1 млн человек посетили пять самых популярных выставок русского искусства

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Более 1 млн человек посетили пять самых популярных выставок русского искусства, организованных федеральными музеями страны, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Ее слова привели в пресс-службе министерства.

Так, выставку "Передвижники" в Третьяковке, которая стала первым за последние 50 лет масштабным проектом, посвященный наследию передвижников, с момента открытия 30 октября 2024 посетили более 343 тыс. человек.

Выставку Русского музея "Великий Карл", приуроченную к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова, посетили более 334 тыс. человек. В экспозиции выставки представлено около 160 полотен и 200-250 акварелей и рисунков, среди которых - экспонаты, которые впервые за многие годы оказались на территории России, а также полотно "Последний день Помпеи", представленное публике после первой за 200 лет научной реставрации.

Также в Русском музее проходит первая за 30 лет ретроспективная юбилейная выставка "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения", которая объединила около 120 произведений художника. Ее с момента открытия в конце декабря 2024 года посетили более 176 тыс. человек.

Выставку Исторического музея лучших ювелирных изделий отечественных и зарубежных мастеров, принадлежавших российской императорской семье, "Драгоценности! Блеск русского двора" посетило с декабря 2024 года порядка 80 тыс. человек.

Выставку Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство", где были представлены произведения из собрания коллекционеров Сергея Щукина, с момента открытия 26 ноября 2024 посетили более 71 тыс. человек.

Министр уточнила, что всего в фондах федеральных музеев на сегодняшний день хранится свыше 20 млн подлинных предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.

