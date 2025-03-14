Лауреатов спецпремии "Золотая Маска" наградят в Большом театре

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Церемония награждения лауреатов специальной премии "Золотая Маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства состоится 27 марта в Большом театре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фестиваля и премии "Золотая Маска".

"Церемония награждения лауреатов специальной премии традиционно состоится в День театра. Она пройдет в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России 27 марта", - сообщили в пресс-службе.

Лауреатами премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства в сезоне 2023-2024 стали актер, режиссер, художественный руководитель "Мастерской "12" Никиты Михалкова" Никита Михалков, художественный руководитель Московского театра "У Никитских ворот" Марк Розовский, актриса Московского театра "Современник" Марина Неёлова, актриса Московского Художественного академического театра имени А.П. Чехова Наталья Тенякова, актёр Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Стеблов, художественный руководитель и главный режиссёр оперной труппы Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Александр Титель, художественный руководитель Государственного Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров.

Также "Золотой Маской" отмечены солистка Ивановского музыкального тетра Ирина Ситнова, художник театра и кино Борис Бланк, художник-сценограф Александр Орлов, актёр театра кукол, педагог, ведущий мастер сцена Башкирского театра кукол Айрат Ахметшин. Специальная премия присуждена также Владимиру Уварову - директору и художественному руководителю Академического русского драматического театра им. Евгения Вахтангова.

За поддержку театрального искусства России награду получат руководители регионов, которые активно способствуют осуществлению новых, значимых проектов и начинаний. По итогам предыдущего сезона лауреатами этой спецпремии стали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Золотая Маска" - ежегодная профессиональная награда Союза театральных деятелей России, которая вручается с 1993 года.