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Учреждения культуры благодаря "Пушкинской карте" заработали более 42 млрд рублей

Учреждения культуры благодаря "Пушкинской карте" заработали более 42 млрд рублей
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - С начала работы программы "Пушкинская карта" ее участники купили билеты в учреждения культуры на общую сумму 42 млрд рублей, сообщила министр культуры Ольга Любимова на заседании Общественного совета при министерстве.

"Сегодня в программе "Пушкинская карта" работают уже 12 тысяч организаций культуры от самых крупных до самых маленьких. С начала ее действия ребята приобрели более 86 млн билетов на общую сумму 42 млрд рублей. Наши учреждения, в том числе, получили вот эти внебюджетные средства. Вот это для нас тоже очень важно", - сказала глава Минкультуры.

Участниками программы стали 11 700 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

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