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Более 190 масштабных мероприятий запланировано к 80-летию Победы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В план основных мероприятий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вошло более 190 масштабных мероприятий, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Это очень важная, действительно для нас для всех такая сакральная дата. И очень серьезный оргкомитет существует, где только основных таких, масштабных, крупных проектов собрано 190", - сказала Любимова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

При этом она отметила, что это не означает, что всего будет проведено 190 мероприятий, так как в России около 100 тыс. учреждений культуры, которые также готовят мероприятия к этой дате.

"И нам, в том числе, очень важно, что это направление очень серьезно прорабатывается с нашими коллегами по странам СНГ. Один из очень знаковых проектов - это сводный молодежный хор, где будут представители всех стран СНГ, первое выступление которого будет 9 мая в Москве, в Зарядье", - сказала министр.

Ольга Любимова
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