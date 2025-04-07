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Роберт Де Ниро удостоен почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американский актёр Роберт Де Ниро будет награжден почетной "Золотой пальмовой ветвью" 78-го Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра.

"13 мая американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" за выдающиеся достижения на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля, спустя 14 лет после того, как он председательствовал в жюри смотра в 2011 году", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе смотра, "благодаря своему внутреннему стилю, который проявляется в нежной улыбке или суровом взгляде, Роберт Де Ниро стал легендой кинематографа".

Де Ниро наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий "Золотой глобус" (1981, 2011) и "Оскар" (1975, 1981). Среди его ролей в кино работы в фильмах "Крестный отец 2", "Таксист", "Двадцатый век", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Охотник на оленей", "Однажды в Америке", "Ирландец" и "Убийцы цветочной луны".

Роберт Де Ниро Каннский кинофестиваль
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